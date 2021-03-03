В Пермском крае ждут визита министра спорта России

Министр спорта России Олег Матыцин может приехать в Пермский край на финал X Всероссийских зимних сельских спортивных игр, который пройдет в регионе с 16 по 21 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом на сегодняшнем заседании краевого правительства сообщила министр спорта Прикамья Татьяна Чеснакова. По словам министра, с Минспорта РФ Пермский край планирует заключить соглашение о взаимодействии.

В соревновании примут участие спортсмены из 41 российского региона. В программу включены лыжные гонки, соревнования спортивных семей, полиатлон, шахматы, шашки, троеборье механизаторов и троеборье дояров.