03 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР
Протестующие в парламенте Армении в Ереване (2020) | Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Власти Армении намерены арестовать начальника главного штаба, - СМИ

Правоохранительные органы Армении готовят обоснования для ареста начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Дана политическая команда для возбуждения уголовного дела против Гаспаряна", - сообщает армянское интернет-издание "00" со ссылкой на правительственные источники.

Накануне президент Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил указ на увольнение Гаспаряна. Документ был подан премьер-министром Николом Пашиняном, который настаивает на отставке военного руководителя.

Напомним, политический кризис в стране на прошлой неделе вошел в острую стадию, когда Пашинян попытался уволить руководство генштаба ВС Армении, а военные, в свою очередь, призвали к неповиновению премьеру. В стране проходят митинги сторонников Пашиняна и оппозиции.

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Власти Армении намерены арестовать начальника главного штаба, - СМИ

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Теги: Армения, Оник Гаспарян, главный штаб



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