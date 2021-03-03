Власти Армении намерены арестовать начальника главного штаба, - СМИ

Правоохранительные органы Армении готовят обоснования для ареста начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Дана политическая команда для возбуждения уголовного дела против Гаспаряна", - сообщает армянское интернет-издание "00" со ссылкой на правительственные источники.

Накануне президент Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил указ на увольнение Гаспаряна. Документ был подан премьер-министром Николом Пашиняном, который настаивает на отставке военного руководителя.

Напомним, политический кризис в стране на прошлой неделе вошел в острую стадию, когда Пашинян попытался уволить руководство генштаба ВС Армении, а военные, в свою очередь, призвали к неповиновению премьеру. В стране проходят митинги сторонников Пашиняна и оппозиции.