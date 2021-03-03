03 Марта 2021
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Общество В России Москва
Золотые ворота в Крыму (2020) | Фото: Накануне.RU

Стоимость заграничного отдыха в этом сезоне пока не изменилась, отдых в России дорожает на 10% - АТОР

Стоимость летнего отдыха в 2021 году пока не слишком изменилась относительно прошлого года. Но восстановление спроса будет способствовать и росту цен, полагают аналитики Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

"Раннее бронирование отдыха в России в этом году показывает превышение спроса даже не 2020-го, а 2019-го года в среднем на 30%, - сообщила на онлайн-пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. - Но на зарубежных направлениях совсем другие тренды. Цены на раннее бронирование тоже очень низкие, но люди ждут, что откроется что-то еще, а также смотрят до последнего – не закроется ли то, что открыто. Продажи нельзя назвать вялыми, но по сравнению с Россией зарубежка сильно отстает".

Ломидзе отмечает, что по иностранным предложения пока нет изменения стоимости, а вот в России премиальный сегмент растет на 15%, остальные сегменты – порядка 10%. А дальнейшему росту спроса будет способствовать третья волна туристического кешбэка, который Ростуризм собирается запустить в ближайшее время. Участники рынка полагают, что на этот раз кешбэк затронет майские праздники и начало лета, что очень поддержит отрасль на старте сезона. "Вопросов про третью волну кешбэка очень много. Программ будет предложено тысячи. Ассортимент просто колоссальный", - говорит Ломидзе.

Красная Поляна, Сочи(2016)|Фото: Накануне.RU

Эксперт отметила и некоторые тренды по внутреннему туризму. Например, до 30% туристов, побывавших в прошлом году в Краснодарском крае, приехали туда несколько раз за год. В Санкт-Петребурге, к удивлению участников рынка, пока туристический поток не дотягивает даже до уровня февраля прошлого года (тогда еще не был введен локдаун). Впрочем, город скорее всего наверстает упущенное, когда станет заметным существенное снижение цен на гостиничное размещение. Еще один тренд – масленичный. "Обычно жители городов-миллионников выезжали на масленицу в соседние регионы и только на выходные. В этом году есть туры до пяти дней, в географии масленичных туров есть необычные регионы – Воронеж, например", - говорит исполнительный директор АТОР.

"В целом можно сказать, что люди хотят путешествовать. Один из трендов: в любой момент что-то может измениться, и если можно поехать – лучше поехать сейчас", - резюмирует эксперт.

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Стоимость заграничного отдыха в этом сезоне пока не изменилась, отдых в России дорожает на 10% - АТОР

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Теги: туристический кешбэк, внутренний туризм, атор



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