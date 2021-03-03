На ЕКАДе грузовик врезался в легковушку. Погибла девушка

В результате смертельного ДТП на участке ЕКАД погибла 26-летняя водитель легкового авто. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Согласно информации Госавтоинспекции, трагедия произошла между Московским и Серовским трактами. Водитель Chevrolet, по предварительным данным, не смогла справиться с управлением, в результате чего выехала на полосу, по которой двигался Volvo. Гркзовой автомобиль врезался в легковушку.

Стаж 29-летнего водителя Volvo составляет 11 лет. По его словам, заметив авто, он затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. На участке дороги, где произошла авария, были обнаружены дефекты обочины и отсутствие разметки на проезжей части. Напомним, что в 2021 г. Свердловская область получит 1,2 млрд руб. на модернизацию дорожной сети, а в 19 февраля вице-премьер РФ заявил, что строительство ЕКАД может быть закончено раньше срока.