Скончался легендарный комментатор Юрий Розанов

Ушел из жизни легендарный спортивный комментатор Юрий Розанов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в официальном Твиттере сборной России по футболу.

"На 60-м году жизни умер великий комментатор Юрий Розанов. Соболезнуем семье и близким Юрия Альбертовича", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования принес и коллега Розанова Владимир Стогниенко.

"Большой и добрый. Во многом - пример для меня. Юра, всегда буду радоваться, что довелось пару матчей вместе отработать", - написал известный комментатор в своем Твиттере.

Юрий Розанов много лет работал на футбольных и хоккейных матчах, в 2012 году был награжден премией ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор - ведущий спортивной программы" за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею. Последние годы Розанов боролся с онкологическим заболеванием и почти не выходил в эфир.