В Нефтеюганске сдан дом, квартиры в котором получат 123 обманутых дольщика

В Нефтеюганске 123 обманутых дольщика получат свои квартиры, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

С 2015 г. компания "ДСК-2" возводила в 11 микрорайоне Нефтеюганска жилой дом, в который вложили деньги будущие жители. Дом должны были сдать в декабре 2016 г., однако застройщик неоднократно продлевал разрешение на строительство. В рамках прокурорского реагирования были выезды на стройплощадку. Строительная компания была привлечена к дисциплинарной ответственности. В итоге дом сдан, 123 обманутых дольщика получат свои квартиры.

Напомним, ранее стало известно, что компания "СибНефтеПромСтрой" с 2013 г. возводила в 17-ом микрорайоне Нефтеюганска дом №3, для строительства которого она использовала деньги дольщиков. Здание должны были сдать в декабре 2015 г., однако строительство продляли, из-за чего дом признан "проблемным". Также пострадало 248 дольщиков в Сургуте из-за бездействия застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", которая строила на их деньги дом №4 в микрорайоне 31 "Б". Неоднократно застройщикам вносили меры реагирования. После вмешательства прокуратуры в декабре 2020 г. выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанных домов. Квартиры получат 296 дольщиков.