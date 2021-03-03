03 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
сброс вод, сточные воды (2019) | Фото: sputniksmi.ru

Прокуратура проверит информацию о сбросе сточных вод в городской пруд Ревды

В Свердловской области организована проверка по информации о сбросе сточных вод в городской пруд Ревды. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, удостовериться в загрязнении водоема также вызвались специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области. В ходе проверки будут отобраны пробы воды, а также установлены причины загрязнения и размер причиненного ущерба.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о зловонном запахе, который источала вода в городском пруду Ревды. В МУП "Водоканал" сообщили, что причиной стал прорыв старой стальной трубы напорного коллектора. Из-за этого затопило насосы и пришлось откачивать стоки в реку Курейка. При этом в МУП заявили, что качество воды контролируется лабораторией "Водоканала", а ситуация находится под контролем.

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Прокуратура проверит информацию о сбросе сточных вод в городской пруд Ревды

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Теги: прокуратура, пруд Ревды, проверка, Водоканал, сброс сточных вод



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