Прокуратура проверит информацию о сбросе сточных вод в городской пруд Ревды

В Свердловской области организована проверка по информации о сбросе сточных вод в городской пруд Ревды. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, удостовериться в загрязнении водоема также вызвались специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области. В ходе проверки будут отобраны пробы воды, а также установлены причины загрязнения и размер причиненного ущерба.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о зловонном запахе, который источала вода в городском пруду Ревды. В МУП "Водоканал" сообщили, что причиной стал прорыв старой стальной трубы напорного коллектора. Из-за этого затопило насосы и пришлось откачивать стоки в реку Курейка. При этом в МУП заявили, что качество воды контролируется лабораторией "Водоканала", а ситуация находится под контролем.