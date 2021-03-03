Пермский политолог подал документы на конкурс по отбору главы города

Политолог Виталий Ковин подал документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом он сам сообщил в своем telegram-канале "НЕтайный НЕсоветник губернатора", передает корреспондент Накануне.RU.

"Подал заявление на конкурс на пост главы Перми. Сразу сообщаю, что не представил один из документов - анкету, которую заполняют при поступлении на государственную и муниципальные службу. Сделал это осознанно. Все объяснения напишу вечером", - говорится в сообщении.

Документы принимают до 4 марта. Конкурс состоится 18 марта, претенденты представят свои программы развития Перми и пройдут собеседование. В итоге конкурсная комиссия выберет двух финалистов, из которых депутаты пермской гордумы выберут нового градоначальника.

Основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин.

Напомним также, что ранее о сдаче документов на конкурс сообщили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко, общественник Александр Синявский и координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов.

Также о своем желании участвовать в конкурсе говорил пермский общественник Денис Галицкий.