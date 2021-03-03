Песков посоветовал не читать СМИ, которые пишут, что Россия может отдать Курилы

В Кремле посоветовали не читать СМИ, которые пишут, что Россия якобы может отдать Японии Курильские острова, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что во всех странах, в том числе в Японии, очень много "приверженцев ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений".

Ранее информация о том, что Курильские острова якобы могут перейти к Японии после смены власти в России, появилась в японских СМИ.

Напомним, российские власти многократно заявляли, что принадлежность Курил не обсуждается. Японские власти неоднократно заявляли, что намерены поставить "окончательную точку" в вопросе о южной части Курильских островов.