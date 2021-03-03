СМИ: Индия успешно справилась с коронавирусом без вакцинации

Более года прошло с тех пор, как в Индии был зафиксирован первый случай коронавируса. Многие предсказывали повальный мор в этой стране из-за ее густонаселенности (почти 500 человек на кв. км) и отсутствия надежной инфраструктуры здравоохранения. Однако нынешняя ситуация показывает, что Индия успешно справилась без вакцинации. Об этом говорится в статье индийских врачей на сайте covexit.com.

20 апреля 2020 года американский Центр динамики заболеваний и экономической политики прогнозировал более миллиарда заболеваний в стране до осени даже при социальном дистанцировании, а здравоохранению - вероятность рухнуть под бременем эпидемии.

Однако Индийский совет по медицинским исследованиям был первым национальным исследовательским агентством в мире, которое не только поняло важность первичной медицинской помощи при лечении заболеваний коронавирусом, но и рекомендовало конкретные лекарства для каждой категории пациентов с Covid-19. Этого не сделали нигде, заявляя, что нет никакого раннего лечения, и госпитализируя людей, создавая панику в здравоохранении, подчеркивают авторы.

В Индии накопленным итогом было лишь 11 млн случаев. До сентября все шло по нарастающей, но затем события приняли неожиданный оборот. Ежедневные случаи заболевания в Индии резко упали с середины сентября по январь. В настоящее время в стране фиксируется по 10 тыс. случаев, что при 1,2 млрд населения не так много. Ежедневное число новых случаев упало почти в 10 раз, а несколько "ковидных" объектов в крупных городах закрыты.

Авторы также отмечают, что Индия очень молодая страна. Половина жителей моложе 25 лет, и только 6% старше 65 лет. А молодые более склонны к социальному взаимодействию и распространению болезни, но меньше подвержены смертности от болезни. Это могло помочь быстро выработать коллективный иммунитет.

Кроме того, они указывают на важность гидроксихлорохина и ивермектина для лечения на ранних стадиях. И доказывают, что именно они пресекли распространение вируса. Правда, авторы признают, что работают на крупную индийскую фармацевтическую компанию, но она не продает ни тот, ни другой препарат.

Интересно, что во всех странах поиски лекарств со временем прекратились и все свелось исключительно к вакцинации. ВОЗ даже изменила "под вакцинацию" определение популяционного иммунитета, полностью исключив из него естественную составляющую. Теперь считается, что он может быть достигнут только вакцинацией, а переболеть и вылечиться - это недопустимо. То есть в этой концепции человеческий организм представлен абсолютно беспомощным, который не может справиться ни с какой болезнью без вакцины.

Случай Индии убедительно доказывает, что с коронавирусом можно успешно справиться традиционным лечением без вакцинации. Сейчас там только 170 тыс. случаев из 11 млн, а более 97% выздоровели.