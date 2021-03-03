В свердловском загс не увидели нарушения в документе с "матчеством" представительнице ЛГБТ

В управлении загс Свердловской области прокомментировали скандал с одним из загсов Екатеринбурга, который выдал документ с "девичьим отчеством" представительнице ЛГБТ.

Напомним, сотрудница Ресурсного центра для ЛГБТ в уральской столице Алла Чикинда сменила в своем свидетельстве о рождении отчество на... матчество. После этого она стала не Васильевна, а Ириновна.

Соответствующий документ Чикинде выдал загс. Это вызвало возмущение общественников, которые требовали проверить учреждение на предмет нарушений.

Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника управления загс Свердловской области Наталья Храмова, никакого конфликта в той ситуации не было.

"Был факт регистрации отчества на манер, как это принято называть, матчества. Но таких юридических понятий не существует. Не нужно путать присвоение отчества при рождении ребенка с переменой имени. У нас есть две законодательные статьи, согласно которым отчество ребенку дается по имени отца, если иное не предусмотрено национальным обычаем. И когда мы слышим о фактах присвоения отчества на женский манер, то это не означает, что на сегодняшний день это законодательно поощряется или уже есть в законе", - рассказала Храмова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, в данном случае все субъективно и является исключительно желанием самого человека.

"Ограничения в законе касаются только имен и присвоения фамилий. Присвоению отчества у нас нет никакого запрета, поэтому мы имеем такое отчество, которое пожелал гражданин", - заключила представитель свердловского загс.