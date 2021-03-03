03 Марта 2021
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свердловская киностудия, кино, съемка (2013) | Фото: vk.com/te_ekb

Минкульт готовит план по возрождению Ленфильма и Свердловской киностудии

Министерство культуры собирается разработать концепцию развития российского кинематографа до 2030 года. Планы Минкульта включают в себя и поддержку региональных киностудий, которых сейчас осталось немного.
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"Работаем над концепцией по развитию отечественного кинематографии до 2030 года, будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное кино, причем речь идет о стопроцентной поддержке. Очень важно создавать социально значимое кино", - сообщила министр культуры России Ольга Любимова, выступая на парламентском часе в Совете Федерации.

По ее словам, рассматривается возможность возрождения государственных киностудий, например, Ленфильма, Свердловской киностудии, киностудии им. Горького. Для каждой площадки в Москве готовят стратегию развития.

Впрочем, сенаторы не желают ждать и предлагают уже сейчас начать создавать качественный контент, причем не только для кинотеатров. Многие члены СовФеда сегодня жаловались Любимовой на "ужасное телевидение". Но тут вмешалась спикер палаты Валентина Матвиенко, которая напомнила, что за телевидение и его "содержание" отвечает Минцифры, "туда все вопросы". Хотя тут же она отметила, что "мыло по телевизору ужасно, его невозможно смотреть".

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Минкульт готовит план по возрождению Ленфильма и Свердловской киностудии

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Теги: ольга любимова, свердловская киностудия, киноиндустрия



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