03 Марта 2021
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Армия и ВПК За рубежом
Тайвань, Китайская республика (2018) | Фото: viza-turist.ru

Тайвань готовится запускать ракеты для предупреждения Пекину

Вооружённые силы Тайваня с 10 по 19 марта планируют провести военные учения, в том числе шесть испытаний ракет. South China Morning Post передаёт, что запланированы стрельбы на дальность до трёхсот километров, тогда как высота запусков не называется.

Тип ракет неизвестен, но предполагается, что это "Сюнфэн 2Е" (Hsiung Feng-2E), способные преодолеть расстояние в 600 км и, таким образом, достичь территории материкового Китая.

Для испытаний отведён район в юго-западном секторе тайваньской опознавательной зоны ПВО, где, в последнее время часто появляются самолёты НОАК.

Помимо ракетчиков, учения с боевыми стрельбами проведут и силы береговой охраны Тайваня. Их корабли будут задействованы также в Южно-Китайском море, в то время как у своих берегов будут проводить маневры ВМС КНР.

Издание отмечает что публикация графика испытаний ракет должна сама по себе послужить предостережением Пекину.

Напомним, Тайвань, хотя и считается неотъемлемой частью Китая, фактически контролируется противниками китайских коммунистов, отступившими на остров после поражения в гражданской войне. В 80-х годах прошлого века Пекин и Тайбэй нашли компромисс в рамках концепции "Одна страна — две системы". КНР и Китайская республика признают себя "Китаем" (правда, разнятся в своих представлениях о том, каким этот Китай должен быть). Признание такого положения дел стало одним из столпов нормализации отношений между КНР и Соединёнными Штатами. Однако со времён администрации Дональда Трампа США последовательно начинают подвергать сомнению принцип "Одного Китая". Тайваню оказывается военная помощь, а кроме того Вашингтон прощупывает возможности для установления официальных контактов с Тайбэем. Пекин в ответ заявляет, что провозглашение независимости острова станет актом сепаратизма и угрожает в ответ начать военную операцию.

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Тайвань готовится запускать ракеты для предупреждения Пекину

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Теги: Тайвань, КНР, ракеты



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