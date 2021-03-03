"Заигрались и обделались": КПРФ хотят признать недействительными провалившиеся выборы в Молодежный парламент Свердловской области

03 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Александр Ивачев (2018) | Фото: Накануне.RU

"Заигрались и обделались": КПРФ хотят признать недействительными провалившиеся выборы в Молодежный парламент Свердловской области

Свердловское отделение КПРФ настаивает на признании недавних электронных выборов в Молодежный парламент недействительными и проведении перевыборов уже посредством традиционных технологий. Напомним, что эксперимент с системой голосования, разработанной на основе технологии блокчейн, полностью провалился на Среднем Урале. Из 50 тыс. зарегистрированных избирателей на сайте, в каждом округе проголосовало не больше 800, что составило всего 10% явки.

"Ленинский комсомол Свердловской области не признает итоги выборов и считает их нелегитимными. Пару сотен человек из более чем 1 миллиона молодых людей Свердловской области не могут решать, как будет развиваться молодежная политика нашего региона. Мы решительно осуждаем решение Молодежной избирательной комиссии Свердловской области (далее МИКСО) проводить выборы в электронном виде, уничтожающего саму идею молодежных выборов. Большинство молодежи не смогли зарегистрироваться на пресловутом блокчейн-сайте и махнули рукой на эти выборы. Таким образом, МИКСО дискриминировала часть молодежи, которая не имеет достаточного уровня владения компьютерными устройствами. У кого-то и вовсе нет компьютера. А выборы, по закону, должны быть равными для всех", - написал в социальных сетях депутат свердловского заксобрания и председатель регионального обкома КПРФ Александр Ивачев.

По его словам, прошедшее в конце февраля онлайн-голосование не только перечеркнуло всю идею молодежных выборов, но и отпугнуло огромную часть молодых избирателей. В итоге их оказалось вполовину меньше, чем в 2018 г., когда проходили прошлые выборы: 50 тыс. против 110 тыс.. В итоге, в Кировградском избирательном округе при явке в 118 человек победили кандидаты, набравшие 48 и 47 голосов, а член Ленинского комсомола Дмитрий Ежов занял третье место с 40 голосами.

"Результаты по многим округам могли быть другими при нормальных выборах. Дело в том, что большая часть избирателей просто не смогла пройти регистрацию или проголосовать на сайте по причине того, что он постоянно зависал и отказывался давать доступ к голосованию", - рассказал Ивачев.

Он также заявил, что школьников и студентов Ревды, Лесного и других городов буквально принуждали к голосованию кандидатов от власти. Об этом депутату рассказали родители молодых избирателей.

"Единая Россия" заигравшись в дистанционное голосование в итоге публично обделалась. Под предлогом пандемии она загнала молодых избирателей на электронную платформу, созданную под праймериз. Однако обеспечить явку так и не смогла. В результате депутатами стали кандидаты получившие 20, 30, 40 голосов. Настоящее посмешище!", - заявил Ивачев.

Напомним, что в избирательной комиссии Свердловской области оценили эксперимент с системой голосования, разработанной на основе технологии блокчейн. Там не считают, что он стал провальным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Заигрались и обделались": КПРФ хотят признать недействительными провалившиеся выборы в Молодежный парламент Свердловской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КПРФ, Единая Россия, блокчейн, выборы, Молодежный парламент, голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.03.2021 13:24 Мск "Интересный эксперимент": в избиркоме не считают, что блокчейн-голосование на Урале провалилось
Ранее 01.03.2021 09:03 Мск Активист заявил о провале блокчейн-голосования на Среднем Урале
Ранее 26.02.2021 10:22 Мск Средний Урал первый в России тестирует голосование на блокчейне

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети