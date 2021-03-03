"Заигрались и обделались": КПРФ хотят признать недействительными провалившиеся выборы в Молодежный парламент Свердловской области

Свердловское отделение КПРФ настаивает на признании недавних электронных выборов в Молодежный парламент недействительными и проведении перевыборов уже посредством традиционных технологий. Напомним, что эксперимент с системой голосования, разработанной на основе технологии блокчейн, полностью провалился на Среднем Урале. Из 50 тыс. зарегистрированных избирателей на сайте, в каждом округе проголосовало не больше 800, что составило всего 10% явки.

"Ленинский комсомол Свердловской области не признает итоги выборов и считает их нелегитимными. Пару сотен человек из более чем 1 миллиона молодых людей Свердловской области не могут решать, как будет развиваться молодежная политика нашего региона. Мы решительно осуждаем решение Молодежной избирательной комиссии Свердловской области (далее МИКСО) проводить выборы в электронном виде, уничтожающего саму идею молодежных выборов. Большинство молодежи не смогли зарегистрироваться на пресловутом блокчейн-сайте и махнули рукой на эти выборы. Таким образом, МИКСО дискриминировала часть молодежи, которая не имеет достаточного уровня владения компьютерными устройствами. У кого-то и вовсе нет компьютера. А выборы, по закону, должны быть равными для всех", - написал в социальных сетях депутат свердловского заксобрания и председатель регионального обкома КПРФ Александр Ивачев.



По его словам, прошедшее в конце февраля онлайн-голосование не только перечеркнуло всю идею молодежных выборов, но и отпугнуло огромную часть молодых избирателей. В итоге их оказалось вполовину меньше, чем в 2018 г., когда проходили прошлые выборы: 50 тыс. против 110 тыс.. В итоге, в Кировградском избирательном округе при явке в 118 человек победили кандидаты, набравшие 48 и 47 голосов, а член Ленинского комсомола Дмитрий Ежов занял третье место с 40 голосами.

"Результаты по многим округам могли быть другими при нормальных выборах. Дело в том, что большая часть избирателей просто не смогла пройти регистрацию или проголосовать на сайте по причине того, что он постоянно зависал и отказывался давать доступ к голосованию", - рассказал Ивачев.

Он также заявил, что школьников и студентов Ревды, Лесного и других городов буквально принуждали к голосованию кандидатов от власти. Об этом депутату рассказали родители молодых избирателей.



"Единая Россия" заигравшись в дистанционное голосование в итоге публично обделалась. Под предлогом пандемии она загнала молодых избирателей на электронную платформу, созданную под праймериз. Однако обеспечить явку так и не смогла. В результате депутатами стали кандидаты получившие 20, 30, 40 голосов. Настоящее посмешище!", - заявил Ивачев.

Напомним, что в избирательной комиссии Свердловской области оценили эксперимент с системой голосования, разработанной на основе технологии блокчейн. Там не считают, что он стал провальным.