Суд снял с Захарченко статус "склонный к побегу"

Суд снял с экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко статус "склонный к побегу", заявил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

По словам юриста, суд отменил решение о постановке Захарченко на учет.

Напомним, еще в ноябре 2019 года, перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима Захарченко был присвоен статус опасного заключенного. Малейшие нарушения могут привести к записи в личном деле, которая может помешать выходу по УДО.

Причиной стал рапорт сотрудника ФСИН, услышавшего, как экс-полицейский произнес фразу "Коля и Миша еще обо мне вспомнят". Выяснилось, что "Коля и Миша" - оперативные сотрудники ФСБ, сопровождавшие дело Захарченко, писала "Лента.ру".

Во ФСИН предположили, что осужденный планирует оказать психологическое давление на сотрудников. Захарченко в суде это категорически отрицал.

Ранее сообщалось, что полковнику-миллиардеру предъявлено новое обвинение в особо крупном взяточничестве. Общая сумма взятки составляет 1,4 млрд рублей.