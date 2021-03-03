В Нижневартовске по нацпроекту построят несколько дорог

В новых микрорайонах Нижневартовска в этом году начнут строить ещё две дороги, которые позволят разгрузить проезжие части на востоке города. Возведение будет осуществляться за счет федеральных, окружных и городских средств по национальному проекту "Жильё и городская среда", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Во время заседания проектного комитета администрации муниципалитета директор муниципального "Управления капитального строительства города Нижневартовска" Иван Силецкий уточнил, что речь идёт о дорогах на улицах Северной (от улицы Интернациональной до улицы Салманова) и Салманова (от улицы Северной до улицы Нововартовской). Общая протяженность двух участков дорог составит порядка 2,5 км. На их возведение в общей сложности выделено 855 млн руб.

"Каждая дорога включает в себя четыре полосы, тротуары, освещение, парковочные места. Проекты для строительства данных участков дорог уже разработаны. Сейчас мы находимся на стадии определения подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ, которая завершится до конца марта заключенными контрактами, после чего подрядчики приступят к их строительству", - отметил Иван Силецкий.

По словам заместителя главы города, директора департамента строительства мэрии Виктора Ситникова, объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2024 г. Городу нужны данные дороги, чтобы разгрузить заезд в Нижневартовск с восточной стороны.

"В ближайшие дни начнутся работы по строительству дороги по улице Московкина. Это было поручением губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Василия Тихонова. Возводить её будем в рамках реализации контракта жизненного цикла, когда подрядчики не только строят, но ещё и содержат дорогу на протяжении девяти лет", - добавил Виктор Ситников.

То, что все объекты значимы для города, подчеркнул и глава Нижневартовска Василий Тихонов. Во время заседания проектного комитета он поручил кураторам строек быть на связи с подрядчиками, осуществлять постоянный контроль выполнения работ и оперативно решать возникающие вопросы.