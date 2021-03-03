03 Марта 2021
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Политика В России Москва
коиб, выборы, урна, бюллетень (2014) | Фото:

Временный порядок трехдневного голосования может быть продлен до сентября - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии России рассказали, каким образом трехдневное голосование распространится на сентябрь, когда должны пройти выборы в Госдуму. Напомним, порядок трехдневного голосования в прошлом году был экстренно принят из-за пандемии (по крайней мере, именно так и заявили гражданам), но действие его заканчивается в мае 2021 года.

"Временный порядок голосования в течение нескольких дней подряд, который действует до 30 мая, вероятнее всего, будет пролонгирован до единого дня голосования. Такое решение может быть принято 10 марта. Перед ЕДГ порядок трехдневного голосования будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд", - заявил на сегодняшнем заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.

Он также добавил, что на выборах в Госдуму могут использоваться КОИБы (электронные урны), даже если голосование продлится три дня. Впрочем, на ближайших трехдневных выборах (они проводятся в регионах для тренировки) использовать КОИБы нельзя – они по умолчанию не рассчитаны на трехдневное использование. Но к маю разработчик представит соответствующее программное обеспечение, а в июне его сертифицируют, так что к сентябрьским выборам урны будут готовы.

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Временный порядок трехдневного голосования может быть продлен до сентября - ЦИК

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Теги: цик, трехдневное голосование, коиб



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