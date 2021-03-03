Афродита, Тайна, Марс и Котэ: названы самые необычные имена свердловчан

В прошлом году на Среднем Урале было зарегистрировано сразу несколько необычных имен для детей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления загс Свердловской области Наталья Храмова.

По словам специалиста, сотрудники загс делят имена на три типа: популярные, которые встречаются довольно часто; редкие, которые уже ушли в историю; и совсем необычные. Так, у мальчиков популярными в 2020 году были имена Михаил, Дмитрий, Максим, Иван, Тимофей, Матвей, Лев, Роман, Егор, Марк и Кирилл. А свердловских девочек чаще всего называли Анна, София, Мария, Виктория, Алиса, Дарья, Анастасия, Полина, Варвара и Екатерина.

"Эти имена можно назвать классикой, которые никогда не выходят из моды", - прокомментировала Храмова.

Среди редких мужских имен в прошлом году в управлении загс Свердловской области выделили Анатолий, Аркадий, Архип, Борис, Валентин, Валерий, Виктор и Николай - они практически не встречались. А среди женских это были Алефтина, Анфиса, Валентина, Зоя, Лариса, Лидия, Людмила, Наталья, Светлана и Тамара.

Наконец, самыми необычными именами для девочек в 2020 году на Среднем Урале стали Ассоль, Венеция, Версалия, Ландыш, Александрия, Алексия, Афродита, Владмира, Габриэлла, Дивна, Добромира, Моника, Нева, Радислава, Радмира, Светолика, Святослава, Славяна, Царина и Юнона.

"Ну и совсем уникальные - Тайна, Султана, Лисавета, Тиффани, Герда, Луна, Весна, Калина и Рассказа", - перечислила Наталья Храмова.

У мальчиков такими были Таислав, Космоскир, Север, Марс, Котэ, Султан и Томас.

"Мода на имена - это такая своеобразная вещь, которую задают популярные артисты, фильмы, актеры или исторические события. Например, когда у нас было присоединение Крыма, мы регистрировали рождения детей с именем Крым", - отметила представитель загс, уточнив, что "в честь" коронавируса детей свердловчане называть не стали.

Напомним, что по официальным данным во время пандемии рождаемость на Среднем Урале снизилась до уровня 90-х годов.