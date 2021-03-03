"Аэрофлот" опроверг информацию о сокращении внутрироссийских рейсов: в том числе в Пермь и в Ханты-Мансийск

03 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

"Аэрофлот" опроверг информацию о сокращении внутрироссийских рейсов: в том числе в Пермь и в Ханты-Мансийск

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о прекращении полетов в 26 российских городов, сообщили Накануне.RU в авиакомпании.

О том, что "Аэрофлот" сокращает перелеты сообщали "Известия" со ссылкой на данные системы бронирования. В список городов, где "Аэрофлот якобы сократит свое присутствие вошли также Ханты-Мансийск и Пермь.

Издание сообщало, что летом прошлого года группа "Аэрофлот" утвердила новую стратегию до 2028 года. Ее основная цель — сокращение стоимости авиабилетов в эконом-классе на внутренних рейсах на 30% относительно 2019 года. Чтобы достичь этого, одноименная авиакомпания якобы передаст часть своих российских направлений лоукостеру "Победа", предлагающему дешевые билеты. Еще часть направлений будет передана "России".

По информации "Аэрофлота", данных о маршрутной сети в настоящий момент нет, и по каждому направлению решение будет приниматься отдельно.

На сегодняшний день в маршрутной сети "Аэрофлота" имеется 57 внутрироссийских рейсов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Аэрофлот" опроверг информацию о сокращении внутрироссийских рейсов: в том числе в Пермь и в Ханты-Мансийск

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Аэрофлот, Победа, Россия, прекращение полетов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2021 09:07 Мск "Аэрофлот" улетает из Перми и Ханты-Мансийска

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети