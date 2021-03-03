"Аэрофлот" опроверг информацию о сокращении внутрироссийских рейсов: в том числе в Пермь и в Ханты-Мансийск

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о прекращении полетов в 26 российских городов, сообщили Накануне.RU в авиакомпании.

О том, что "Аэрофлот" сокращает перелеты сообщали "Известия" со ссылкой на данные системы бронирования. В список городов, где "Аэрофлот якобы сократит свое присутствие вошли также Ханты-Мансийск и Пермь.

Издание сообщало, что летом прошлого года группа "Аэрофлот" утвердила новую стратегию до 2028 года. Ее основная цель — сокращение стоимости авиабилетов в эконом-классе на внутренних рейсах на 30% относительно 2019 года. Чтобы достичь этого, одноименная авиакомпания якобы передаст часть своих российских направлений лоукостеру "Победа", предлагающему дешевые билеты. Еще часть направлений будет передана "России".

По информации "Аэрофлота", данных о маршрутной сети в настоящий момент нет, и по каждому направлению решение будет приниматься отдельно.

На сегодняшний день в маршрутной сети "Аэрофлота" имеется 57 внутрироссийских рейсов.