В России второй день подряд меньше 11 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 452 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.