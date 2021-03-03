03 Марта 2021
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Общество В России Москва
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В России второй день подряд меньше 11 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 452 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Москва - 1284

Санкт-Петербург - 962

Московская область - 691

Нижегородская область - 388

Воронежская область - 286

Ростовская область - 277

Самарская область - 273

Иркутская область - 210

Саратовская область - 188

Челябинская область - 180

Пермский край - 177

Волгоградская область - 169

Свердловская область - 159

Красноярский край - 156

Вологодская область - 150

Пензенская область - 148

Краснодарский край - 146

Ленинградская область - 144

Тверская область - 137

Республика Башкортостан - 136

Алтайский край - 129

Кировская область – 124

Ярославская область - 123

Курская область - 121

Архангельская область - 117

Владимирская область - 117

Тульская область - 114

Тамбовская область - 112

Новосибирская область - 107

Липецкая область - 105

Калужская область - 101

Ульяновская область - 101

Омская область - 101

Республика Бурятия - 100

Забайкальский край - 99

Ханты-Мансийский автономный округ - 99

Республика Карелия - 97

Астраханская область - 95

Брянская область - 93

Ставропольский край - 93

Белгородская область - 91

Псковская область - 89

Калининградская область - 87

Тюменская область - 86

Орловская область - 80

Республика Коми - 80

Приморский край - 80

Удмуртская Республика - 76

Мурманская область - 75

Оренбургская область - 75

Смоленская область - 73

Кабардино-Балкарская Республика - 69

Ивановская область - 69

Новгородская область - 65

Курганская область - 65

Республика Крым - 65

Рязанская область - 64

Хабаровский край - 59

Севастополь - 54

Кемеровская область - 54

Республика Татарстан - 49

Республика Чувашия - 48

Республика Мордовия - 45

Томская область - 43

Костромская область - 41

Республика Саха (Якутия) - 41

Республика Дагестан - 40

Амурская область - 38

Республика Калмыкия - 37

Ямало-Ненецкий автономный округ - 37

Карачаево-Черкесская Республика - 36

Сахалинская область - 34

Республика Алтай - 28

Камчатский край - 28

Республика Северная Осетия-Алания - 27

Республика Марий Эл - 26

Республика Ингушетия - 21

Республика Хакасия - 18

Чеченская Республика - 11

Республика Адыгея - 10

Республика Тыва - 5

Магаданская область - 3

Еврейская автономная область - 3

Ненецкий автономный округ - 1

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В России второй день подряд меньше 11 тысяч новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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