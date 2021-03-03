В России второй день подряд меньше 11 тысяч новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 452 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 1284
Санкт-Петербург - 962
Московская область - 691
Нижегородская область - 388
Воронежская область - 286
Ростовская область - 277
Самарская область - 273
Иркутская область - 210
Саратовская область - 188
Челябинская область - 180
Пермский край - 177
Волгоградская область - 169
Свердловская область - 159
Красноярский край - 156
Вологодская область - 150
Пензенская область - 148
Краснодарский край - 146
Ленинградская область - 144
Тверская область - 137
Республика Башкортостан - 136
Алтайский край - 129
Кировская область – 124
Ярославская область - 123
Курская область - 121
Архангельская область - 117
Владимирская область - 117
Тульская область - 114
Тамбовская область - 112
Новосибирская область - 107
Липецкая область - 105
Калужская область - 101
Ульяновская область - 101
Омская область - 101
Республика Бурятия - 100
Забайкальский край - 99
Ханты-Мансийский автономный округ - 99
Республика Карелия - 97
Астраханская область - 95
Брянская область - 93
Ставропольский край - 93
Белгородская область - 91
Псковская область - 89
Калининградская область - 87
Тюменская область - 86
Орловская область - 80
Республика Коми - 80
Приморский край - 80
Удмуртская Республика - 76
Мурманская область - 75
Оренбургская область - 75
Смоленская область - 73
Кабардино-Балкарская Республика - 69
Ивановская область - 69
Новгородская область - 65
Курганская область - 65
Республика Крым - 65
Рязанская область - 64
Хабаровский край - 59
Севастополь - 54
Кемеровская область - 54
Республика Татарстан - 49
Республика Чувашия - 48
Республика Мордовия - 45
Томская область - 43
Костромская область - 41
Республика Саха (Якутия) - 41
Республика Дагестан - 40
Амурская область - 38
Республика Калмыкия - 37
Ямало-Ненецкий автономный округ - 37
Карачаево-Черкесская Республика - 36
Сахалинская область - 34
Республика Алтай - 28
Камчатский край - 28
Республика Северная Осетия-Алания - 27
Республика Марий Эл - 26
Республика Ингушетия - 21
Республика Хакасия - 18
Чеченская Республика - 11
Республика Адыгея - 10
Республика Тыва - 5
Магаданская область - 3
Еврейская автономная область - 3
Ненецкий автономный округ - 1