Программа Михалкова "БесогонТВ" возвращается на "Россию-24"

Авторская передача актера и режиссера Никиты Михалкова "БесогонТВ" вновь выйдет в эфир на телеканале "Россия-24" (ВГТРК). Новый выпуск покажут 6 марта, сообщает "Интерфакс".

Михалков, слова которого привели в пресс-службе, заявил, что "БесогонТВ" возвращается на "Россию-24" "по многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК".

Режиссер отметил, что "его возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения".

Напомним, в мае 2020 года "Россия 24" сняла с эфира несколько повторов выпуска "Бесогона", в котором освещались конспирологические версии происхождения коронавируса, были намеки на заговоры и возможность чипизации населения. После этого режиссер снял гневный видеоответ критикам, он вышел только на канале режиссера на YouTube.

В октябре Михалков сообщил, что неизвестные взломали сайт его проекта "Бесогон ТВ" и уничтожили не только новый выпуск программы, но и архив, начиная с апреля этого года. В посвященном взлому видеообращении режиссер намекает, что ко взлому могут быть причастны недовольные герои его передач.