03 Марта 2021
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Политика В России Москва
Валерий Рашкин у здания ЦИК 03.03.21. (2021) | Фото: Telegram-канал Красная москва

Московские коммунисты пришли к ЦИКу требовать отставки Памфиловой

В Москве представители КПРФ сегодня пришли к зданию Центральной избирательной комиссии с требованием отправить в отставку председателя ЦИКа Эллу Памфилову.

Формально мероприятие считается встречей избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ, но по формату, конечно, оно очень напоминало пикет. Депутат ГД Валерий Рашкин держал в руках транспарант с призывом "Памфилову под суд!". Также коммунисты принесли к Центризбиркому пенек с урной на нем – символ так называемого голосования "на придомовых территориях" во время летней кампании за поправки в Конституцию.

урна для голосования на пеньке, пенек(2021)|Фото: youtube.com/c/ЛевыйФронтТВ

Telegram-канал "Красная Москва" пишет, что встречу депутатов с избирателями у здания ЦИК всячески пытались пресечь, например, "все перекрыли и сбивают лед с крыш прямо перед нашим мероприятием".

Валерий Рашкин у здания ЦИК 03.03.21.(2021)|Фото: Telegram-канал Красная москва

"Как всегда много полиции. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, объясняет сотруднику правоохранительных органов, что встречи с депутатом не требуют согласования и носят уведомительный характер", - добавляют авторы коммунистического канала.

К слову, на сегодняшнем заседании ЦИКа Памфиловой нет – встречу за нее проводит первый зам Николай Булаев.

Напомним, весной этого года состоится плановое обновление состава Центральной избирательной комиссии. Госдума и Совет Федерации уже составили списки своих кандидатов (по пять человек от каждой палаты).

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Московские коммунисты пришли к ЦИКу требовать отставки Памфиловой

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Теги: цик, элла памфилова, кпрф, валерий рашкин



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