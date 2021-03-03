03 Марта 2021
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Константин Киселев (2020) | Фото: Екатеринбургская городская Дума

Депутат Екатеринбургской думы получил повестку за поддержку Навального на митингах

Депутату городской думы Екатеринбурга Константину Киселеву пришла повестка в полицию за участие в митингах в поддержку Алексея Навального. Об этом депутат рассказал на своей странице в Fаcebook.

"Все чаще приходится осознавать, что в компании порядочных и высокообразованных людей ты практически единственный, кто не имеет административки по политическим мотивам. У кого-то за плечами три штрафа, кто-то уже дважды в спецприемнике, кто-то получил принудительный труд. Но пришло, судя по всему, и мое время. Вчера забрал повестку под роспись за январские два мероприятия в поддержку А.Навального и всех политзаключенных", - пишет в социальных сетях Киселев.

Депутат не переживает из-за возможной "административки", а считает, что данный исход, напротив, пойдет на пользу городу и людям. По его словам, массовые репрессии стимулируют активность народа: увеличивают число добровольцев и волонтеров. Киселев решил пойти навстречу правоохранительным органам и попутно рассказывать общественности о каждом своем шаге и его исходе. В качестве поддержки Киселев взял с собой адвоката.

"Никогда не скрывал, что на всех публичных акциях стараюсь следить за безопасностью, пытаюсь предотвратить, обеспечить мир и взаимопонимание. И часто мне говорят: с Вами спокойнее. В сквере полиция открыто это признавала. Доброе слово всегда к месту. Да, и на камерах все видно. Получается, что потенциальная административка - прямое воспрепятствование деятельности депутата? Ибо где должен быть депутат? С людьми или только в зале заседаний с постоянно поднятой рукой? Но, посмотрим", - рассказал депутат.

Напомним, что в Екатеринбурге на фоне несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в январе учителей городских школ заставляли вести уроки до вечера, чтобы дети находились под контролем. А позже некоторым участникам незаконных митингов назначили обязательные работы. А организаторы данных акций были арестованы по решению суда.

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Депутат Екатеринбургской думы получил повестку за поддержку Навального на митингах

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Теги: Константин Киселев, Навальный, митинг, полиция, повестка



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