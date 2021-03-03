Глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков уволил всех заместителей

Глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков уволил всех прежних заместителей, работающих с прежним мэром Алексеем Федотовым, передает корреспондент Накануне.RU.

Получить официальный комментарий от администрации о причинах такого решения не удалось. В графе "Руководители" на официальном сайте мэрии в настоящий момент указан только один заместитель. Замглавы по связям с общественностью была назначена Инна Тонких.

Напомним, начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 "Уралкалий" Евгений Самоуков стал главой городского округа 26 февраля. Его поддержали 15 из 25 депутатов местной думы. За Федотова, который тоже участвовал в конкурсе, проголосовали только 10 депутатов.