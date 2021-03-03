В феврале коронавирус отступил во всем мире

Число положительных тестов в мире на коронавирус в феврале снизилось до 11 млн. Это почти в два раза меньше, чем было в январе.

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Наибольшее снижение произошло в Северной Америке и Африке - в 2,5 раза. В Европе новых случаев стало меньше в 1,7 раза. В Азии и Южной Америке снижение составило около четверти, но там было намного меньше случаев. По отношению к населению в Азии в феврале было в 10 раз меньше случаев вируса, чем в Европе и обеих Америках.

Смертность тоже существенно снизилась - 300 тыс. против более 400 тыс. месяцем ранее. В том числе в Европе она сократилась почти в 1,5 раза.

Текущая динамика тоже выглядит благоприятно. Пик заболеваемости был достигнут в середине января - более 700 тыс. положительных тестов в день. Сегодня это число упало ниже 400 тыс., если оценивать семидневное скользящее среднее. Смертность достигла пика на рубеже января и февраля - 14 тыс. смертей в день. Сегодня она снизилась до 9,5 тыс. При этом в мире каждый день от всех причин умирают более 160 тыс. человек.

За все время в мире было зарегистрировано 115 млн положительных тестов и более 2,5 млн смертей. Больше всего случаев, как и смертей, было в Европе и Северной Америке - по 34 млн (смертей примерно по 800 тыс.). Летальность в мире составляет 2,2%, но самая низкая она в Азии - 1,6%, в то время как на других континентах около 2,5%.

Всего более 91 млн человек выздоровели, а активных случаев 22 млн. Больше всего в США (9 млн), Франции, Великобритании, Бразилии, Бельгии и Италии. Россия только на седьмом месте (около 340 тыс.). По общему числу смертей Россия на восьмой позиции. Цифры смертности относятся к оперативным данным, подсчитываемым в странах.

Историк Андрей Фурсов высказывает сомнения в том, что все те, кто считается умершим от коронавируса, умерли действительно от коронавируса. Такая точка зрения имеет основания в том, что ранее в статистике смертности по причинам не было ОРВИ. Хотя многие умирали после респираторных вирусных заболеваний, которые обостряли хронические болезни, именно хронические болезни указывали причиной смерти, а не ОРВИ. Теперь же причиной считают саму вирусную инфекцию. То есть произошло важное методологическое изменение, которое ставит под сомнение смертность после заболеваний коронавирусом как смертность "от коронавируса".