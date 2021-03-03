На Среднем Урале во время пандемии рождаемость снизилась до уровня 90-х

В 2020 году на Среднем Урале снизилась рождаемость и выросла смертность. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала заместитель начальника управления загс Свердловской области Наталья Храмова.

По ее данным, в прошлом году в области было зарегистрировано 67 тысяч 510 актов о смерти.

"Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - добавила Храмова.

Связан ли рост смертности свердловчан с пандемией коронавируса, представитель загс не уточнила.

Что касается рождаемости, то в 2020 году был отмечен самый низкий показатель за прошедшие годы: зарегистрировано 44 тысячи 343 акта о рождении.

"Это на 2 тысячи актов меньше, чем в 2019 году, падение на 5%. Получается, что мы на сегодня вышли практически на цифру 1999 года, когда было зарегистрировано 37 тысяч 270 актов о рождении", - отметила Наталья Храмова.

По ее словам, снижение рождаемости сегодня - это объяснимый факт.

"Он связан с особенностью демографической ситуации в 90-е и характерен для всей России", - добавила специалист.

Как сообщало Накануне.RU, в России скоро перестанут выдавать многие документы из загсов, например свидетельства о разводе. Это связано с тем, что все записи актов гражданского состояния станут цифровыми.