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Общество В России Москва
(2011) | Фото: canoe.ca

Сенаторы предложили ввести отдельную статью в Уголовный кодекс за трэш-стримы

В Совете Федерации начали разработку поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Автор инициативы – сенатор Алексей Пушков – настаивает, чтобы в УК появилась отдельная статья для трансляций с проявлениями насилия.

"Иногда высказывается мнение, что не нужно дополнительного законодательства. Но это не вполне так. Наша задача – предупредить совершение преступлений. Со времени нашего прошлого обсуждения произошла еще одна смерть – в Смоленске. В ходе дискуссий наметилось два направления работы. Дополнение существующих статей УК и КоАП. И введение самостоятельной статьи в УК с признаками преступления. Нужно выделить трэш-стримы в отдельный состав, поскольку невозможно подвести их под существующие статьи, например, хулиганство. Именно такой реакции от нас ждет общество", - заявил Пушков на заседании верхней палаты парламента.

Глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас не исключил, что трэш-стримы действительно будут выделены в отдельную статью, эту идею поддержала и спикер СовФеда Валентина Матвиенко. "Мы не успеваем за угрозами, которые появляются", - отметила она. Наконец, сенатор Людмила Нарусова, тоже поддержавшая введение отдельной статьи в УК, предложила "найти название этому уродливому явлению на русском языке".

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Сенаторы предложили ввести отдельную статью в Уголовный кодекс за трэш-стримы

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Теги: алексей пушков, трэш-стримы, уголовный кодекс



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