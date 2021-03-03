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Общество Свердловская область
Александр Ивачев на встрече с обманутыми пайщиками (2020) | Фото: Накануне.RU

Маленькая победа свердловских пайщиков. Против Бикбулатова возбуждено административное производство

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга возбудила административное производство в отношении Валерия Бикбулатова, которого свердловские пайщики обвиняют в банкротстве кооперативов и краже у них около 1,5 млрд руб. Административное производство по делу КПК "Первый Уральский" (Екатеринбург) должны были возбудить еще год назад, однако, по версии обманутых членов кооперативов, со стороны прокуратуры и следственного управления царит бездействие и лоббирование интересов самого Бикбулатова.

"Административное производство должно было возбуждаться автоматически еще год назад в связи с воспрепятствованием работы конкурсного управляющего, - рассказал Накануне.RU юрист, представляющий интересы пайщиков Константин Акимов. - Бикбулатов не передал ни одного документа ни одному из конкурсных управляющих кооперативов. Соответственно он обязан нести за это ответственность".

По словам юриста, это можно назвать маленькой победой пайщиков, поскольку сейчас на подходе еще два административных производства по Югорску – КПК "Первый Северный" и Лесному - КПК "Первый".

Напомним, что обманутые пайщики потребительского кооператива "Первый Уральский" вышли в суд для истребования у ГУ МВД по Свердловской области документов из уголовного дела, касающихся дебиторской задолженности. Расследование длится уже полтора года, что в данной ситуации критично, поскольку по истечении трех лет истекут и сроки исковой давности, и невозможно будет истребовать денежные средства по договорам займа даже в судебном порядке. Также имеется опасение, что банкротное дело будет прекращено в связи с отсутствием денежных средств на счетах кооператива, достаточных для проведения процедуры банкротства

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Маленькая победа свердловских пайщиков. Против Бикбулатова возбуждено административное производство

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Теги: пайщики, КПК, Бикбулатов, Акимов, административное производство, победа



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