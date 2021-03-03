В Екатеринбурге после пяти переносов стартовал процесс по "Титановой долине"

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Михаила Шилиманова. Кызласову вменяют вымогательство взятки в особо крупном размере, Шилиманова же обвиняют в посредничестве в передаче взятки.

Как передает корреспондент Накануне.RU, процесс стартовал с часовой задержкой из-за того, что в суд из СИЗО с опозданием доставили Михаила Шилиманова.

Сегодня представитель гособвинения заявил, что у Кызласова во время ареста были найдены авиабилеты. Куда планировал полететь бывший топ-менеджер, он не уточнил.

Также представитель гособвинения перечислил ряд регалий обоих фигурантов, рассказал про различные грамоты и даже дипломы от руководства УрФУ и губернатора Свердловской области.

Напомним, что начало скандального процесса переносили пять раз, объяснялось это в том числе тем, что Кызласов был болен коронавирусом. В итоге процесс не мог стартовать три месяца - с начала декабря 2020 года. Бывший топ-менеджер особой экономической зоны был задержан в феврале 2020 года.