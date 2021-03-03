Бывший мэр Петропавловска-Камчатского стал фигурантом нового дела о взятках

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко стал фигурантом нового уголовного дела. Речь идет о взяточничестве при заключении муниципальных контрактов по благоустройству города.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Камчатскому краю, с мая по август 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передал через посредников Иваненко 2 млн рублей взятки. За это он должен был принять выполненные работы по благоустройству города, давать приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем и оказывать общее покровительство.

По данным СК, одним из посредников при передаче взятки был родной брат мэра.

В декабре 2020 года суд вынес обвинительный приговор Иваненко по делу о получении двух взяток от подрядчиков. Он получил пять с половиной лет колонии строгого режима с выплатой 4 млн рублей штрафа. Его брат приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2,2 млн рублей.

Как сообщалось, мэр города получил от начальника Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство. Деньги передавались через брата Иваненко.

Кроме того, Иваненко - также через брата - получил от бизнесмена взятку в 200 тысяч рублей за помощь при заключении контрактов.

Напомним, в ноябре 2019 года Иваненко принял решение уйти в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.