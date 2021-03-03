"Яркие личности": Совет Федерации с помпой провел 500-е заседание

В Совете Федерации помпезно открыли 500-е заседание палаты. Традиционный гимн России перед началом заседания на этот раз прозвучал не в записи, а в исполнении целого военного хора.

Затем выступила спикер палаты Валентина Матвиенко. Она передала сенаторам привет от Путина, много хвалила работу Совета Федерации, вспоминала своих предшественников, назвала палату "главным инструментом участия регионов в управлении страной".

"За прошедшее время принято почти 10 тыс. законов", - сообщила Матвиенко. Она также сказала, что "Совет Федерации – рекордсмен по числу ярких личностей".

Закончилась торжественная часть гашением специального набора марок, выпущенного к круглой дате.