03 Марта 2021
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Политика В России Москва
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

"Яркие личности": Совет Федерации с помпой провел 500-е заседание

В Совете Федерации помпезно открыли 500-е заседание палаты. Традиционный гимн России перед началом заседания на этот раз прозвучал не в записи, а в исполнении целого военного хора.

Затем выступила спикер палаты Валентина Матвиенко. Она передала сенаторам привет от Путина, много хвалила работу Совета Федерации, вспоминала своих предшественников, назвала палату "главным инструментом участия регионов в управлении страной".

"За прошедшее время принято почти 10 тыс. законов", - сообщила Матвиенко. Она также сказала, что  "Совет Федерации – рекордсмен по числу ярких личностей".

Закончилась торжественная часть гашением специального набора марок, выпущенного к круглой дате.  

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"Яркие личности": Совет Федерации с помпой провел 500-е заседание

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Теги: совет федерации, юбилей, валентина матвиенко



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