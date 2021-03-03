03 Марта 2021
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Общество В бывшем СССР Украина
(2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В украинском футболе скандал: судья показал желтую карточку тренеру за требование говорить на мове?

На Украине новый громкий скандал на языковой почве. Его устроил тренер ФК "Львов" Виталий Шумский, которому судья показал желтую карточку. Он утверждает, что это было сделано за его замечание судье говорить исключительно на мове.
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По его словам, он подошел к резервному арбитру и сказал что-то по игре. Тот ответил на русском, Шумский потребовал перейти на мову и начал пререкания. Резервный судья сообщил об этом главному, и тот показал желтую карточку.

"Я хочу общаться на мове, а мне за это дают желтые карточки", – возмутился тренер.

Комитет по этике и честной игре футбольной ассоциации проверяет инцидент. Подключился и языковой надзиратель Тарас Кремень, который обратился к главе ассоциации футбола с просьбой разобраться и предоставить объяснения, не было ли на поле языковой дискриминации.

Резервный судья заявил, что подаст в суд на Шумского за клевету. Он отмечает, что тренера предупредили за систематические пререкания с судьей, а не за то, что в конце он потребовал перейти на мову.

Прецедент интересен тем, что пререкания с судьей на Украине могут сделать нормой, если они совершаются на мове.

Правда, тренер ФК "Львов" уже уволен. Матч его команда крупно проиграла и опустилась на последнее место в турнирной таблице.

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В украинском футболе скандал: судья показал желтую карточку тренеру за требование говорить на мове?

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Теги: Украина, мова, футбол



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