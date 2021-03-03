Мурашко ожидает появления коллективного иммунитета к COVID-19 к июлю

Популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться у россиян в первом полугодии текущего года, считает глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, максимально может быть затронут июль, зависит от планов по поставкам вакцин и самой вакцинации, пишет Regnum.

Глава Минздрава добавил, что в России в настоящее время развивается производство вакцин от коронавирусной инфекции.

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет (иммунитет у 60% населения) к COVID-19 у россиян выработается к августу этого года, если вакцинация продолжится текущими темпами и не встретит острого сопротивления. По ее словам, зависит это исключительно только от темпов вакцинации.