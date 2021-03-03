03 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Александр Харитонов (2020) | Фото: ТАСС

Повторная covid-вакцинация в ТЦ Екатеринбурга стартует уже 10 марта

Поставить второй компонент прививки против коронавирусной инфекции в торговых центрах Екатеринбурга можно будет уже на следующей неделе. Вакцинация пройдет 10 марта с 10.00 до 14.00 в ТЦ "Дирижабль", сообщил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

По его словам, на вчерашний день привито 56,6 тыс. екатеринбуржцев, почти 30 из которых уже вакцинировались вторым компонентом. К сожалению, на данный момент город не может обеспечить вторым компонентом людей, ставивших прививку в других городах. Это станет возможным, когда в область поступит препарат "ЭпиВакКорона", имеющий обе дозы, независящие друг от друга. Именно по этой причине необходимо прививаться вторым компонентом в том, месте, где прививка ставилась впервые.

С этой субботы вакцинация стартует также в Гипермаркете "О'кей" и продлится с 10.00 до 17.00. А 11 марта поставить прививку можно будет в ТЦ "Мега" с 10.00 до 18.00. Вакцинация пройдет в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Харитонов также напомнил, что с недавнего времени в Свердловской области вакцинация стала доступна и для жителей 65+. На данный момент привилось более 30 тыс. пенсионеров по всей области, а в Екатеринбурге этот показатель превысил 10 тыс. человек.

"Можно говорить, что вакцинация внесла свою роль в эпидемиологическую ситуацию, но очень осторожно, потому что количество привитых сейчас еще недостаточно. У нас в целом по городу охват прививками составляет 4,6% на вчерашний день. Мы говорим с вами о защищенности 60%. Но с учетом уже переболевших, которые имеют антитела к коронавирусу, в той сумме действительно эффективность есть. Какую-то долю в защите населения от коронавируса вакцинация вносит. По крайней мере, в определенных коллективах, где люди прививаются коллективами. По своей семье скажу, что мы с женой вакцинировались, и у нас появилась какая-то уверенность, и нам стало легче общаться с другими людьми. Это очень существенно для пожилых людей", - заявил эпидемиолог.

В Екатеринбурге работает 16 медицинских организаций с 46 прививочными кабинетами, где можно пройти вакцинацию. Помимо этого в городе также работает мобильная бригада. Записаться на вакцинацию можно на сайтах больницы или по телефону 122.

Напомним, что вчера первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков, сообщил о 74 учреждениях, где проводится вакцинация от COVID-19. По его словам, работают более 120 прививочных пунктов, которые обслужили уже 150 тыс. свердловчан.

Ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что жители Свердловской области не испытывают никакого страха перед вакцинацией. Также сообщалось, что введенные в Екатеринбурге ограничения из-за ковида будут сняты, когда больше половины населения уральской столицы окажется привито вакциной.

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Повторная covid-вакцинация в ТЦ Екатеринбурга стартует уже 10 марта

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Теги: коронавирус, вакцинация, Харитонов, Екатеринбург



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