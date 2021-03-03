03 Марта 2021
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Политика Тюменская область
Юхневич (2013) | Фото: Накануне.RU

Депутату тюменской облдумы Юхневичу вменили экстремизм и задержали

В Тобольске задержали депутата тюменской обдумы Юрия Юхневича, сообщили Накануне.RU в тюменском обкоме КПРФ.

"Приехали в штаб Тобольского горкома КПРФ и доставили в отдел "Э", в настоящий момент пишу объяснения", - уточнил политик.

Юхневичу вменили то, что он на своей странице "Вконтакте" 5 сентября разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2020". Сейчас материал со страницы удалён. В официальной группе обкома компартии опубликован скан протокола, в котором говорится, что политик, разместив ролик, нарушил статью 20.29 КоАП.

Напомним, что 23 февраля Юрий Юхневич вопреки установке федерального руководства КПРФ провел протестную акцию - в формате встречи с избирателями.

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Депутату тюменской облдумы Юхневичу вменили экстремизм и задержали

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Теги: Юрий Юхневич, экстремизм



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