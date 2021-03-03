Зеленский вакцинировался перед камерами

Украинский президент Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса индийской вакциной "Ковишилд", которую ошибочно называют "АстраЗенекой", хотя она просто производится по лицензии "АстраЗенеки". Причем сделал это, раздевшись по пояс перед камерами.

Сам Зеленский тоже назвал вакцину "АстраЗенекой", видимо, чтобы подчеркнуть британскую, а не индийскую разработку. Ранее СМИ называли ее вариантом "АстраЗенеки" для бедных стран.

Вакцинация состоялась недалеко от линии фронта в ЛНР, куда прибыл Зеленский. Он написал в "Твиттере", что сделал это "на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего".

"Бояться нечего, подаю личный пример", - написал президент республики.

При этом он приврал, что вакцина одобрена в ЕС, - там одобрена конкретно "АстраЗенека", а не "Ковишилд". Поэтому формально Зеленский ввел в заблуждение сограждан относительно вакцинации, и его пост в "Фейсбуке" подпадает под условия блокировки, которая, однако, на практике применяется только к тем, кто выражает сомнения в вакцинации, но никак не наоборот.

Накануне в прямом эфире сделал прививку глава Минздрава Максим Степанов.

Зеленский единственный из глав стран, который зачем-то разделся по пояс, хотя другие лишь закатывали рукава.