Цветы в России подорожали вдвое. К 8 марта цены поднимутся еще выше

За год цветы в России подорожали вдвое, пишут "Известия" со ссылкой на поставщиков. При этом в преддверии 8 Марта стоимость может подняться еще на 25-30%, снизится она только к концу месяца.

Поясняется, что на рост цен повлияли пандемия, ослабление рубля и увеличившаяся стоимость перевозок. Российские цветы подорожали за счет морозной зимы.

По данным компании Starlight, цены выросли от 30 до 100% в зависимости от страны-поставщика. Если в прошлом году одна роза в среднем стоила 80 рублей, то сейчас – 150.

Тюльпаны и вовсе рискуют стать дефицитным товаром, особенно это касается цветов, привезенных из Голландии.

В прошлом году сообщалось, что цветоводы Нидерландов уничтожили почти весь урожай тюльпанов – 400 млн цветов, а также 140 млн луковиц этих растений. Из-за коронавируса знаменитый товар голландских фермеров остался невостребованным.