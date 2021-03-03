Депутат областной думы предложил вернуть прямые выборы в Тобольск и Тюмень

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич внес на рассмотрение предложение об изменении в закон "О местном самоуправлении в Тюменской области", передает корреспондент Накануне.RU.

"Законопроектом предлагается установить, что главы муниципальных образований, на территории которых зарегистрировано свыше 70 тысяч избирателей, избираются на муниципальных выборах", - говорится в тексте документа.

По данным избиркома, на 1 января, указанная численность избирателей зарегистрирована в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе.