"Нота сердца". Как выбрать духи и не ошибиться - советы эксперта.

Что подарить женщине к 8 Марта? В первые дни марта вопрос не праздный. Эксперт в области товароведения кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг Уральского государственного экономического университета Галиной Черенцовой рассказывает как правильно выбрать парфюм.

«Наиболее распространенный вид подарков – парфюмерные жидкости – делятся на категории: духи, парфюмерная вода, туалетная вода, одеколон и душистая вода, – рассказывает эксперт. – Количество душистых веществ в импортных духах − 20-30%, в парфюмерной воде −15-20%, в туалетной воде − 6-12%, в одеколоне − 3-5%, в душистой воде − 1-3%. То есть самые «сильные» ароматы – в духах, а самые «лёгкие» – в душистой воде».

Из отечественных брендов, все знают – московскую фабрику «Новая заря», «Невскую косметику» и в Екатеринбурге – компанию «Unilever» (бывший концерн «Калина»), которая хоть и расположена на нашей территории, принадлежит иностранным инвесторам.

Галина Черенцова отмечает, что российских производителей на рынке парфюмерии немного, в основном, – зарубежные.

По качеству и количеству композиции отечественные духи делят на три группы: духи концентрированные, «Экстра» и, собственно, духи. «Экстра» содержат не менее 15% душистых веществ. Духи с содержанием композиции более 30% считаются концентрированными. Духи массовой группы содержат не менее 10% душистых веществ.

Популярное сырьё для получения натуральных душистых веществ – это растения-эфироносы, то есть содержащие большое количество эфирных масел. Самым эфироносным считают гвоздичное дерево. В нем до 22% душистых веществ. В качестве примера высокого качества и стойкости веществ животного происхождения Галина Черенцова приводит единственную в своем роде «душистую» мечеть в иранском городе Тавризе. При кладке стен этой мечети использовали раствор с добавлением мускуса, запах которого ощущается и сейчас, более 600 лет спустя. Мускус – это зернистое вещество темно-коричневого цвета, получаемое из высушенных желез внутренней секреции самца оленя кабарги, обитающего в Восточной Сибири. При растворении в спирте и настаивании вещество дает очень приятный запах.

Что касается градации запахов, то специалисты выделяют три стадии запаха: начальная, когда ощущается лишь запах спирта и наиболее летучих веществ; вторая – называется «нота сердца», раскрывается через 15-20 минут после нанесения, – это, собственно, и есть настоящий, основной запах; конечная нота – аромат завершающей стадии испарения духов, обеспечивающий силу и стойкость запаха (можно проверить, нанеся на запястье руки). Полезно, когда вы выбираете в магазине подарочный аромат, дождаться именно «ноты», поэтому спешить при выборе парфюмерного подарка не стоит.

При этом важно знать, подчеркивает Галина Черенцова, что обычный потребитель может распознать одновременно не более трёх запахов! «Продавец вам предлагает пять ароматов, но вы выбирайте из трёх, – предлагает наш эксперт, – после 5-6-го флакона вы запутаетесь и перестанете их различать. А, сделав приобретение, дома будете винить продавца, что он дал не то, что вам на самом деле понравилось».

И, наконец, чуть ли не самый важный вопрос - какой запах лучше выбрать?

Если оставить за скобками личные предпочтения, то при выборе полезно знать, так сказать, общие сведения о запахах. Цитрусовая гамма (лимон, мандарин, горький апельсин бегардия, бергамот) — запахи прохладные, звучные, светлые; фужере (лаванда, бергамот, кумарин, дубовый мох) — запахи тонизирующие, спортивные, бодрые, динамичные, привлекательные, стимулирующие — это чаще мужская парфюмерия; цветочная гамма (запах цветка, чистый или с добавлением других ароматов) — свежие, скромные, искрящиеся, уравновешенные запахи; шипровая (пачули, дубовый мох, бергамот, ладанная камедь) — суховатые, приглушенные, сильные, свежие; амбровая (ваниль, ладанная камедь, мускус) — запахи экзотические, объемные, пылкие, стойкие, глубокие; кожная (запах табака и кожи) — запахи пряные, сухие, теплые, интенсивные, стойкие; древесная (сандал, пачули, кедр, ветивер, лаванда) — запахи свежие, легкие, в то же время чувственные и глубокие.

«На самом деле запахов гораздо больше, – предупреждает эксперт, – одни дают спокойствие, другие – заряд бодрости, третьи – умиротворение… По знакам Зодиака мы тоже все разные, думайте и об этом».

Аромат розы подойдет всем знакам зодиака; лотос − Водолею, Рыбам, Козерогу, Тельцу и Раку. Аромат мускуса придется по вкусу Тельцу, Близнецам, Раку, Деве, Скорпиону, Стрельцу. Землянику лучше выбрать для Водолея, Девы и Близнецов; пачули – для Льва, Девы, Скорпиона и Водолея. Сосна хороша в парфюме для Козерога и Весов. Сандал любят Рыбы, Водолеи, Козероги, Весы, Раки, Близнецы и Овны.

Но, главное, все же, подчеркивает наш эксперт - ориентироваться на свой вкус.