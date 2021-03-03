03 Марта 2021
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Политика За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

В США опубликовали список российских организаций, попавших под санкции

Министерство торговли США опубликовало перечень российских организаций, попавших под торговые санкции из-за Алексея Навального.

В списке "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек Инструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" и "Регионснаб".

Вашингтон считает, что данные организации якобы могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химоружия, передает Regnum.

Как сообщалось, министерство финансов США опубликовало список россиян, против которых вводятся санкции из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального. В списке - семь человек.

Кроме того, под ограничения попали: 27-й научный центр военного ведомства России, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии.

Москва ответит Вашингтону на ограничительные меры по принципу взаимности, заявили в МИД РФ.

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В США опубликовали список российских организаций, попавших под санкции

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Теги: санкции, сша, алексей навальный



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