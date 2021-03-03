Нарусова о россиянах: "Прямо на ступеньках СФ стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями"

Сенатор от одного из беднейших регионов страны – Республики Тыва, член комитета СФ по законодательству и госстроительству и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова с удивлением узнала, что в стране разрешены одиночные пикеты. Это ее, судя по всему, сильно расстроило.

На заседании комитета Совета Федерации по госсстроительству и конституционному законодательству (которое транслировалось в сети) Людмила Нарусова высказалась, мягко говоря, очень недипломатично. Она удивилась, что в России нет закона о запрете одиночных пикетов, но на предложение главы комитета Андрея Клишаса инициировать принятие такого закона все же ответила отказом.

"Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, ну, неприятно это. Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по-моему, неприятно", - заявила сенатор.