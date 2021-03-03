В Екатеринбурге у ворот детсада нашли труп охранника

В Екатеринбурге возле детского сада найден труп мужчины. Выяснилось, что он работал охранником.

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Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревожное сообщение в дежурную часть ОП-9 УМВД по Екатеринбургу поступило от бригады "скорой помощи" сегодня около 7 часов утра.

"Сообщалось о том, что у ворот детсада лежит тело мужчины. Сотрудники угрозыска, выезжавшие на место происшествия, оперативно установили личность - им оказался местный житель, гражданин Веремейчук 1970 года рождения, работавший ранее дежурным в охране. Полицейские опросили мать мужчины, с которой он проживал. Она пояснила, что сын дома не ночевал. Признаков ограбления оперуполномоченные не обнаружили", - рассказал полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось напротив дома №21 на улице Красноуральская.

"Проводится проверка, осмотр места происшествия и опросы очевидцев. Предварительно, смерть мужчины не носит криминального характера", - уточнили в ведомстве.