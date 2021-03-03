В Тюменской области малый и средний бизнес поддержат 50 миллионами

Губернатор Тюменской области Александр Моор инициировал выделение представителям малого и среднего бизнеса 50 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Эти средства будут направлены на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования. Такая помощь от правительства региона была востребована нашими предпринимателями. В 2016-20 гг. её получили 347 раз. На этом фоне инвестиции в основной капитал составили более 2 млрд руб.", - написал губернатор на своей странице "Вконтакте".

С 1 по 15 апреля представители малого и среднего предпринимательства могут подать заявку в региональный департамент инвестполитики на получение субсидии.