В России разработают стандарты для системы "все включено"
Ростуризм изучит возможность создания в России единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе "все включено". Поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет "Коммерсантъ".
Отмечается, что сейчас российские отели по-разному трактуют формат all inclusive. Поэтому Ростуризм занялся вопросом для ликвидация недопонимания со стороны туристов. Будут выделены как минимум две категории "все включено" и "ультра все включено".
Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.
Напомним, ранее бывший руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что советский формат отдыха представлял собой прообраз системы "все включено". В интервью RT он пояснял, что это та система лечения и оздоровления, которая была с начала 20-х годов придумана и развивалась в Советском Союзе, то есть формат курортного-санаторного отдыха.