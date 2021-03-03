03 Марта 2021
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Общество В России
горничная, отель, гостиница (2015) | Фото:

В России разработают стандарты для системы "все включено"

Ростуризм изучит возможность создания в России единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе "все включено". Поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что сейчас российские отели по-разному трактуют формат all inclusive. Поэтому Ростуризм занялся вопросом для ликвидация недопонимания со стороны туристов. Будут выделены как минимум две категории "все включено" и "ультра все включено".

Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.

Напомним, ранее бывший руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что советский формат отдыха представлял собой прообраз системы "все включено". В интервью RT он пояснял, что это та система лечения и оздоровления, которая была с начала 20-х годов придумана и развивалась в Советском Союзе, то есть формат курортного-санаторного отдыха.

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В России разработают стандарты для системы "все включено"

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Теги: все включено, россия, all inclusive



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