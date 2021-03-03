Мишустин отметит 55-летний юбилей в Горно-Алтайске

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сегодня отмечает день рождения. Праздновать 55-летний юбилей глава правительства если и будет, то вдалеке от дома – сейчас он находится в рабочем турне по сибирским регионам. Так, сегодня председатель кабинета министров посетит вместе со своими подчиненными Горно-Алтайск – столицу одного из самых непростых в экономическом плане регионов с страны.