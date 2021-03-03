"Аэрофлот" улетает из Перми и Ханты-Мансийска

Авиакомпания "Аэрофлот" в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. В их числе Пермь и Ханты-Мансийск, сообщают "Известия".

Летом прошлого года группа "Аэрофлот" утвердила новую стратегию до 2028 года. Ее основная цель — сокращение стоимости авиабилетов в эконом-классе на внутренних рейсах на 30% относительно 2019 года. Чтобы достичь этого, одноименная авиакомпания передаст часть своих российских направлений лоукостеру "Победа", предлагающему дешевые билеты. Еще часть направлений будет передана "России".

Из Перми "Аэрофлот" перестанет выполнять рейсы в мае. Рейсы будут выполнять "Победа" и "Россия". Из Ханты-Мансийска "Аэрофлот" уходит в июне. Его заменит "Россия".