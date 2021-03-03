03 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Снос здания ПРОМЭКТа (2021) | Фото: Накануне.RU

Жители домов рядом с ПРОМЭКТом жалуются на строительную пыль

Жители дома на Красноармейской, 78, что находится в непосредственной близости с площадкой сноса здания ПРОМЭКТ, снова пожаловались на последствия демонтажа. К трещинам в доме и качающейся люстре прибавилась строительная пыль, от которой не спасают даже закрытые окна. На жалобу екатеринбуржцев отреагировала и сторона сноса, прибыв на место для проверки правдивости слов жителей сталинки.
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Напомним, что с 15 февраля сносом здания занимается ООО "Средний Урал", представителями которой назвались прибывшие для проверки люди. Полностью свои должности называть они отказались, как Накануне.RU, так и жителям дома на Красноармейской, обозначив себя "техническими специалистами". Проверка подвала, который после демонтажных работ по соседству начал обваливаться, показала отсутствие трещин в самом фундаменте. А отпадывающие куски штукатурки - следствием многолетней эксплуатации здания.

"Мы приехали, отреагировав на жалобу жителей - посмотреть, есть ли какие-то разрушения и последствия (от сноса соседнего здания). Обследовали, посмотрели подвал и никаких разрушений конструкций мы не обнаружили. Касательно отпавшей штукатурки, видно, что было воздействие в подвале воды много лет, что это не механическое воздействие, что это годами. Мы зашли для того, чтобы посмотреть, есть проблема или нет. Будем наблюдать, но пока каких-либо других комментариев по этому поводу дать не могу", - заявил технический специалист Иван Дроздов.

Проверяющие также опровергли слова жильцов о том, что часть обрушений произошла из-за сноса ПРОМЭКТа. Так, например, на потолке подвального помещения можно заметить оголившуюся арматуру, ржавчина на которой могла появиться лишь спустя 5-10 лет после того, как отпал защитный слой. Жильцы дома утверждают, что все было перекрыто в ходе капитального ремонта в 2019 г., включая и ржавую арматуру, а беспечные действия бывшего подрядчика, осуществляющего снос ПРОМЭКТа, стали катализатором и возвращают внешний вид здания на 1,5 года назад.

Подвал в доме на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: Накануне.RUПодвал в доме на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: Накануне.RU

На скол защитного слоя штукатурки технические специалисты сослались и при осмотре внешнего фасада дома. Растущие трещины в квартирах их тоже не особо смутили, поскольку, по мнению проверяющих, они также являются старыми.

Трещины в доме на ул. Красноармейская, 78а(2021)|Фото: Накануне.RUТрещины в доме на ул. Красноармейская, 78а(2021)|Фото: Накануне.RUТрещины в доме на ул. Красноармейская, 78а(2021)|Фото: Накануне.RU

"Трещин по фундаменту не обнаружено. Внешний штукатурный слой вскроем, посмотрим, но здесь, наверное, больше претензий к тому, кто делал фасад. Мы не видим разрушений конструкций. В квартире нам также показали трещину, она тоже достаточно давнешняя. Когда именно она появилась, мы тоже не можем сейчас определить, как и то, от чего именно появились трещины в доме. Мы сейчас обследуем несущие конструкции, потому что по подвалу разрушений не видно. Маячки посмотрим, внешне тоже обследуем", - заявил Иван Дроздов.

Жителей дома на Красноармейской не сильно заботит возраст дома, а часть и вовсе не против сноса ПРОМЭКТа, но только если бы он проходил с учетом особенностей соседний строений.

"Вне зависимости от того, Коньков, не Коньков, я, например, считаю, что он имеет право сносить. Кто-то нет. У нас могут быть разные мнения. Но если уж он сносит, то пусть все будет по согласованному проекту с учетом сложности объекта. 20 м. до нашего дома! Это же все можно было изначально учесть. 27 декабря я в 5 утра от грохота проснулся, думал танковая колонна проходит – технику выгружали. И на следующий день стал уже экскаватор сносить без ограждения, без ничего", - рассказывает один из жильцов дома.

Снос здания ПРОМЭКТа(2021)|Фото: Накануне.RUСнос здания ПРОМЭКТа(2021)|Фото: Накануне.RU

Ограждение появилось около двух недель назад, после того, как сменился подрядчик, а корпорация "Маяк" устранила все нарушения, на которые указала прокуратура. Несмотря на это, демонтажные работы продолжают причинять неудобства в виде строительной пыли, оседающей на окнах и автомобилях жильцов. Пыль проникает в квартиры, опадает на снег, а жильцы дома вынуждены не только дышать, но и буквально питаться ею.

Грязный снег после сноса здания ПРОМЭКТа(2021)|Фото: Накануне.RUГрязный снег после сноса здания ПРОМЭКТа(2021)|Фото: Накануне.RUГрязный снег после сноса здания ПРОМЭКТа(2021)|Фото: Накануне.RU

"С пылью такая ситуация: водой ее невозможно подавить, а сетки ее не поймают. Можно сделать все это летом, но остановить демонтажные работы мы тоже не можем, потому что они имеют аварийный характер. В таком состоянии конструкцию оставить нельзя – она может самопроизвольно обрушиться. Куски могут сами отваливаться, потому что разрушены связи, которые удерживают эти стены", - пояснил Дроздов, не уточнив, что в таком случае нужно делать людям.

На данный момент жильцы дома на Красноармейской, 78 собираются написать письмо в прокуратуру, указав на действия подрядчика и "Маяка" во время сноса ПРОМЭКТа, отсутствие сетки или каких-либо других подавителей строительной пыли, а также по поводу окон здания, которые должны были демонтировать еще перед сносом.

Напомним, что демонтаж был приостановлен из-за возбуждения прокуратурой административного дела в адрес директора ООО "ГУП Инвестстрой", которое и осуществляет работы по сносу здания. Также в начале февраля в отношении гендиректора ООО "Специализированный застройщик "Дом" Тимофея Конькова было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение застройщиком требований федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов в РФ" при сносе ПРОМЭКТа.

Позже прокуратура отказалась от иска ГУП "Инвесторой", что было связано со сменой подрядчика, и начала проверку в отношении нынешнего подрядчика сноса. В "Маяке" также объяснили возобновление сноса ПРОМЭКТа без публикации проекта работ.

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Жители домов рядом с ПРОМЭКТом жалуются на строительную пыль

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Теги: ПРОМЭКТ, снос здания, трещины на доме, Красноармейская, проверка



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