Уралвагонзавод отправил танки Т-90М в войска

Уралвагонзавод (в составе концерна входит в государственную корпорацию Ростех) отправил партию танков Т-90М "Прорыв" заказчику, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Техника разработана Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) и является самой совершенной машиной в семействе Т-90. Машина имеет в наличии новый боевой башенный модуль с мощной 125-мм танковой пушкой, которая обеспечивает применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки врага на дальности до 5 км. По сравнению с предыдущими моделями была повышена защищенность танка, увеличен внутренний забронированный объём – это позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа.

Дизельный двигатель мощностью 1130 л.с. производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" обеспечивает танку высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и запас хода, даже при экстремально высоких температурах окружающего воздуха.

На УВЗ отмечают, что совокупность высоких боевых и технических характеристик позволяет экипажу Т-90М эффективно вести боевые действия в любое время суток, в разных погодных условиях и быть успешными в противостоянии с самыми современными видами оружия.