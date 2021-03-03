03 Марта 2021
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Танки Т-90 (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод отправил танки Т-90М в войска

Уралвагонзавод (в составе концерна входит в государственную корпорацию Ростех) отправил партию танков Т-90М "Прорыв" заказчику, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Техника разработана Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) и является самой совершенной машиной в семействе Т-90. Машина имеет в наличии новый боевой башенный модуль с мощной 125-мм танковой пушкой, которая обеспечивает применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки врага на дальности до 5 км. По сравнению с предыдущими моделями была повышена защищенность танка, увеличен внутренний забронированный объём – это позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа.

Дизельный двигатель мощностью 1130 л.с. производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" обеспечивает танку высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и запас хода, даже при экстремально высоких температурах окружающего воздуха.

Танки Т-90(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

На УВЗ отмечают, что совокупность высоких боевых и технических характеристик позволяет экипажу Т-90М эффективно вести боевые действия в любое время суток, в разных погодных условиях и быть успешными в противостоянии с самыми современными видами оружия.

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Уралвагонзавод отправил танки Т-90М в войска

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Теги: Уралвагонзавод, Т-90М, танки, производство



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