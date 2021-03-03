03 Марта 2021
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Политика За рубежом
Эрдоган (2016) | Фото:

Эрдоган провел переговоры с Макроном, которого призывал проверить у психиатра

Еще в конце прошлого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал проверить психическое здоровье своего французского коллеги Эммануэля Макрона, а теперь проводит с ним "результативные" переговоры в видеоформате. Об этом сообщили в администрации президента Турции. Видимо, былые обиды забыты.
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"Турция и Франция могут внести значительный вклад в усилия по обеспечению безопасности, стабильности и мира на обширной территории, простирающейся от Европы до Кавказа, Ближнего Востока и Африки", - говорится в сообщении управления по связям с общественностью администрации президента Турции, которое цитирует агентство "Анадолу".

"Как два сильных союзника по НАТО мы можем внести значительный вклад в усилия по обеспечению безопасности. Мы можем совместно принимать меры в борьбе с террористическими организациями, которые угрожают нашим странам и безопасности наших граждан. Мы хотим, чтобы Турция и Франция действовали солидарно по всем этим вопросам", - сказал глава турецкого государства.

Президент Эрдоган отметил, что в этом году исполняется 100 лет со дня подписания Анкарского соглашения (дипломатическое соглашение, заключенное 20 октября 1921 года между Францией и Турцией – прим. ред.). Он добавил, что диалог между лидерами Турции и Франции всегда играл большую роль. Дошло до того, что Эрдоган вспомнил, как дружественные отношения между двумя странами заложили султан Сулейман Великолепный и король Франциск I.

В сообщении не говорится ничего о том, обсуждалось ли положение мусульман во Франции – именно законодательные решения в этой области осенью прошлого года стали причиной дипломатического похолодания между двумя странами.

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Эрдоган провел переговоры с Макроном, которого призывал проверить у психиатра

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Теги: реджеп эрдоган, бойкот, эммануэль макрон, турция, франция



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