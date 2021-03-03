В мэрии Екатеринбурга задумались о повышении стоимости проезда

В администрации Екатеринбурга обсуждают планы по повышению проезда в общественном транспорте. Однако в мэрии уверяют, что в этом году цена поездки останется прежней.

Накануне замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в интервью городским СМИ рассказал, что уже дал поручение перевозчикам собрать информацию и обратиться в РЭК для пересмотра тарифов. Чиновник объяснил такое решение инфляцией, изменением стоимости горюче-смазочных материалов и тем, что "уровень зарплаты у транспортников надо повышать".

В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили, что вопрос о повышении проезда действительно прорабатывается.

"Но решение в любом случае будет принимать РЭК. О том, насколько будет повышена стоимость проезда, речи пока не идет. Во-первых, это тоже будет определять РЭК. А во-вторых, экономическое обоснование со стороны транспортных предприятий еще не готово", - сообщила Накануне.RU официальный представитель мэрии Виктория Мкртчян.

По ее словам, решение может быть принято не раньше 2022 года.

"В этом году повышения точно не будет", - заверили в мэрии.

В настоящий момент стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга составляет 28 рублей за поездку, в метро - 32 рубля.

Напомним, ранее в мэрии уральской столицы назвали автобусные маршруты, где появятся валидаторы - устройства для оплаты проезда без участия кондуктора.